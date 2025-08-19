CM Vishnu Dev Sai: सीएम कल रजत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे सूरजपुर, काला झंडा दिखाने की तैयारी में युवक कांग्रेसी

बिश्रामपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Dev Sai) के आज जिला मुख्यालय आगमन पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के खस्ताहाल सडक़, किसानों के यूरिया कमी, बढ़ते अपराध के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बुधवार 20 अगस्त को सूरजपुर जिला मुख्यालय आगमन के दौरान काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।