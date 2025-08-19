Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

CM Vishnu Dev Sai: सीएम कल रजत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे सूरजपुर, काला झंडा दिखाने की तैयारी में युवक कांग्रेसी

CM Vishnu Dev Sai: सीएम विष्णु देव साय रजत महोत्सव कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण तथा शिलान्यास, मंत्री, सांसद व विधायक भी होंगे शामिल

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 19, 2025

CM Vishnu Dev Sai
Chhattisgarh CM (Photo Source- Wikipedia

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर 20 अगस्त को सूरजपुर में रजत महोत्सव का शुभारंभ एवं विकास कार्यों के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Dev Sai) शामिल होंगे। इधर युवक कांग्रेस सूरजपुर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम को काला झंडा दिखाने की तैयारी की है।

कार्यक्रम (CM Vishnu Dev Sai) में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, चिंतामणि महाराज सांसद,

किरण सिंह देव विधायक जगदलपुर, गोमती साय विधायक पत्थलगांव, भूलन सिंह मरावी विधायक प्रेमनगर, शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक प्रतापपुर, राम सेवक पैकरा अध्यक्ष वन विकास निगम, चन्द्रमणि पैकरा अध्यक्ष जिला पंचायत, स्वाति सिंह अध्यक्ष जनपद सूरजपुर व विमला सिंह सरपंच उपस्थित रहेंगे।

ये भी पढ़ें

CG Cabinet Minister: Video: अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को साय मंत्रीमंडल में मिली जगह, कल लेंगे शपथ, जश्न में डूबे भाजपाई
अंबिकापुर
CG Cabinet Minister

इस अवसर पर रोजगार, लोन व कृषि मेला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्र अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा।

CM Vishnu Dev Sai: काला झंडा दिखाएगी युकां

बिश्रामपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Dev Sai) के आज जिला मुख्यालय आगमन पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के खस्ताहाल सडक़, किसानों के यूरिया कमी, बढ़ते अपराध के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बुधवार 20 अगस्त को सूरजपुर जिला मुख्यालय आगमन के दौरान काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।

यादव ने बताया कि सडक़ों की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आमजन का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। किसानों को समय पर यूरिया की कमी होने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है।

अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार (CM Vishnu Dev Sai) द्वारा उक्त समस्याओं की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 08:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / CM Vishnu Dev Sai: सीएम कल रजत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे सूरजपुर, काला झंडा दिखाने की तैयारी में युवक कांग्रेसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.