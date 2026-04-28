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IIT खड़गपुर में फिर मातम! 10 दिन में दूसरे छात्र की मौत से कैंपस में मचा हड़कंप

पुलिस शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिवार को सूचित कर दिया गया है। IIT खड़गपुर प्रशासन ने इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Apr 28, 2026

suicide

suicide (File Photo)

IIT Kharagpur Student Death: पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में IIT खड़गपुर कैंपस में एक बार फिर मातम छा गया है। कैंपस में कथित तौर पर एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र का शव मंगलवार को मदन मोहन मालवीय हॉल से बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। 10 दिनों में कैंपस में यह दूसरी घटना घटी है।

ऐसे हुई मृतक की पहचान

छात्र के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया मृतक छात्र का नाम सोहम हलदर है। वह उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात के शालबागान इलाके का रहने वाला था। वह IIT खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में MTech कर रहा था और मदन मोहन मालवीय हॉल में रहता था।

दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव

जब सुबह से हॉल का दरवाजा नहीं खुला, तो सुरक्षा गार्डों को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने दरवाजा खोला और MTech छात्र का लटका हुआ शव पाया। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बरामद किया और उसे BC रॉय अस्पताल ले गई। हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी।

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा शव

पुलिस शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिवार को सूचित कर दिया गया है। IIT खड़गपुर प्रशासन ने इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

10 दिन में दूसरी घटना

आपको बता दें कि इससे पहले, 18 अप्रैल को जयबीर सिंह डोडिया नाम के एक छात्र ने खड़गपुर IIT कैंपस के अटल बिहारी वाजपेयी हॉल की आठवीं मंज़िल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 21 साल का यह छात्र अहमदाबाद के घुमा इलाके का रहने वाला था। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में तीसरे वर्ष का छात्र था। वह खड़गपुर IIT कैंपस के नेहरू हॉल में रहता था।

पिछले साल 7 छात्रों ने किया था सुसाइड

साल 2025 में IIT खड़गपुर के कुल सात छात्रों की मौत हुई, जिनमें से पाँच के शव लटके हुए पाए गए थे। उस साल, 12 जनवरी को शोआन मलिक ने आत्महत्या कर ली, 21 अप्रैल को अनिकेत वालकर ने, 4 मई को मोहम्मद आसिफ कमर ने, 18 जुलाई को रितम मंडल ने, 22 जुलाई को चंद्रदीप पवार ने और 20 सितंबर को हर्ष कुमार पांडे ने। 7 दिसंबर को, खड़गपुर में पुरी रेलवे गेट से भट्टाराम शरण कुमार का शव बरामद किया गया। उनकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी।

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Published on:

28 Apr 2026 04:18 pm

Hindi News / National News / IIT खड़गपुर में फिर मातम! 10 दिन में दूसरे छात्र की मौत से कैंपस में मचा हड़कंप

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