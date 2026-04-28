IIT खड़गपुर में फिर मातम! 10 दिन में दूसरे छात्र की मौत से कैंपस में मचा हड़कंप

साल 2025 में IIT खड़गपुर के कुल सात छात्रों की मौत हुई, जिनमें से पाँच के शव लटके हुए पाए गए थे। उस साल, 12 जनवरी को शोआन मलिक ने आत्महत्या कर ली, 21 अप्रैल को अनिकेत वालकर ने, 4 मई को मोहम्मद आसिफ कमर ने, 18 जुलाई को रितम मंडल ने, 22 जुलाई को चंद्रदीप पवार ने और 20 सितंबर को हर्ष कुमार पांडे ने। 7 दिसंबर को, खड़गपुर में पुरी रेलवे गेट से भट्टाराम शरण कुमार का शव बरामद किया गया। उनकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी।