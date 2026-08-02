AI की वजह से चीन में बढ़ी नौकरी जाने की चिंता, टैक्सी ड्राइवर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक असर

हाल ही में शंघाई में आयोजित ‘World AI Conference’ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि AI को साझा समृद्धि और सुरक्षा का माध्यम बनना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि AI के तेजी से विस्तार के कारण रोजगार पर बढ़ता दबाव सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सरकार कंपनियों पर भर्ती से जुड़े नियम लागू कर सकती है, लेकिन फिलहाल AI की वजह से जा रही नौकरियों को बचाना आसान नहीं दिख रहा है।