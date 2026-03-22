दुनिया को अनिश्चितता की ओर धकेल रहा ईरान युद्ध

युद्ध शुरू करना तो हाथ में होता है, समाप्त करना नहीं। इजरायल-अमरीका और ईरान के बीच पिछले 21 दिन से जारी युद्ध ने इस पुरानी कहावत को एक बार फिर कड़वी सच्चाई के रूप में स्थापित कर दिया है। यह युद्ध ऐसी डरावनी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से इसके खत्म होने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अमरीका का 'स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन' गलत साबित हुआ है। वह सीमित सैन्य कार्रवाई से ईरान को घुटनों के बल लाना चाहता था लेकिन हुआ इसका उल्टा। न तो वह ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में सफल हुआ और न ही अमरीका को युद्ध के आर्थिक प्रभाव से बचाने में। हद तो तब हो गई जब होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने के लिए उन्होंने रूस और चीन जैसे धुर विरोधी देशों से मदद मांगी। यह युद्ध सिर्फ इजराइल का गुप्त उद्देश्य पूरा कर रहा है, जो ईरान को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। अमरीका का घोषित उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। ट्रंप खुद यह दावा कर रहे हैं कि यह उद्देश्य पूरा हो चुका है। ऐसे में उन्हें तुरंत युद्ध से बाहर निकलना चाहिए था, पर वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप आस-पास मौजूद इजरायल लॉबी के समक्ष लाचार हैं।