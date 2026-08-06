‘विपक्षी सांसदों को नहीं लेनी चाहिए अपनी सैलरी’, भाजपा ने राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का लगाया आरोप

भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि जिन दिनों विपक्ष ने कार्यवाही बाधित की है, उन दिनों उनकी उपस्थिति अनुपस्थित दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष में नैतिकता बची है तो उन्हें इन दिनों की सैलरी नहीं लेनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम किया।