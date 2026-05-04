अकोला में भाजपा नेता का विवादित बयान, कहा- औरंगजेब की कब्र तोड़ो, वहां बनाएंगे शौचालय

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वे देशभर में हिंदुओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्हें किसी का डर नहीं है क्योंकि वे खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का ‘मावला’ मानते हैं। बता दें कि मावला छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के पहाड़ी योद्धा (सैनिक) थे, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और मराठा साम्राज्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी।