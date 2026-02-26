टीपू सुल्तान ने 75000 हिंदुओं का कत्ल किया, सही इतिहास पढ़ाते तो मुसलमान… सीएम फडणवीस का दो टूक जवाब

महाराष्ट्र की राजनीति में टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विधानसभा तक पहुंच गया है। बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के उस बयान पर कड़ा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के समकक्ष बताया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के बराबर कभी नहीं माना जा सकता, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सही इतिहास पढ़ाया गया होता तो देश का एक भी मुसलमान औरंगजेब और टीपू सुल्तान को हीरो नहीं मानता।