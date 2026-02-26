संजय राउत को नहीं जाना पड़ेगा जेल, मानहानि मामले में कोर्ट ने पलटा फैसला

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को अदालत ने बरी कर दिया है। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि किरिट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया ने 100 करोड़ रुपये के कथित शौचालय घोटाले में अनियमितताएं की हैं। यह मामला वर्ष 2022 में मीरा-भायंदर शहर में 154 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए निकाले गए ठेके से जुड़ा था।