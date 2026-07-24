IAS Mudra Raheja : शादी के आधार पर बदला कैडर, अब राजस्थान में IPS पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ देंगी प्रशासनिक सेवाएं

IAS Mudra Raheja with IPS husband Siddharth Srivastava
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की 2025 बैच की युवा और प्रतिभावान अधिकारी मुद्रा रहेजा जल्द ही राजस्थान में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आईएएस मुद्रा रहेजा का मूल कैडर त्रिपुरा से बदलकर राजस्थान कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला उनके विवाह के आधार पर लिया गया है।
दरअसल, IAS मुद्रा रहेजा का विवाह राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों के अनुसार, जब दो अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आपस में शादी करते हैं, तो उन्हें पारिवारिक जीवन और प्रशासनिक सुगमता के लिए एक ही राज्य में पोस्टिंग देने का प्रावधान है।
मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुद्रा रहेजा राजस्थान सरकार के अधीन बतौर नौकरशाह अपनी पहली फील्ड पोस्टिंग संभालेंगी।
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को अंतर-कैडर स्थानांतरण (Inter-Cadre Transfer) की विशेष सुविधा दी जाती है। यूपीएससी पास करने के बाद मुद्रा रहेजा को शुरुआत में त्रिपुरा कैडर आवंटित किया गया था। उनके पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव राजस्थान कैडर के आईपीएस (IPS) अधिकारी हैं।
शादी के बाद दोनों अधिकारियों के एक राज्य में काम करने के अनुरोध को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें राजस्थान कैडर आवंटित कर दिया।
मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली मुद्रा रहेजा का पारिवारिक नाता हरियाणा के सोनीपत जिले से है। 17 जनवरी 1998 को जन्मीं मुद्रा रहेजा ने विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन (B.Sc.) की डिग्री पूरी की है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में चयनित होने से पहले उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग की HCS परीक्षा में राज्य स्तर पर छठी (6th) रैंक हासिल की थी। यूपीएससी में उनका वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी (Sociology) था।
मुद्रा रहेजा की प्रशासनिक यात्रा उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और कभी हार न मानने वाले जज्बे को दर्शाती है।
UPSC CSE 2023 (AIR 413): अपने शुरुआती प्रयास में उन्होंने देशभर में 413वीं रैंक हासिल की, जिसके आधार पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ।
UPSC CSE 2024 (AIR 252): अपनी ऑल इंडिया रैंक सुधारने के इरादे से उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 252वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अपना सपना पूरा किया।
2025 बैच की अधिकारी: वे 2025 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल मसूरी की प्रतिष्ठित अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं।
राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां युवाओं के पास जनसेवा का विशाल दायरा होता है। वर्तमान में मुद्रा रहेजा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) में अपना फाउंडेशन कोर्स और फेज-1 ट्रेनिंग पूरा कर रही हैं।
मसूरी से पासआउट होने के बाद वे राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगी, जिसके बाद उन्हें राज्य के किसी जिले में असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम (SDM) के रूप में तैनात किया जाएगा।
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