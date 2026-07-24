24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

CWG 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

IAS Mudra Raheja : शादी के आधार पर बदला कैडर, अब राजस्थान में IPS पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ देंगी प्रशासनिक सेवाएं

2025 बैच की आईएएस मुद्रा रहेजा अब राजस्थान में सेवाएं देंगी। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा कैडर से राजस्थान स्थानांतरण को दी मंजूरी। आईपीएस पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव के कारण मिला राजस्थान कैडर।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 24, 2026

IAS Mudra Raheja Cadre Change Rajasthan IPS Siddharth Srivastava

IAS Mudra Raheja with IPS husband Siddharth Srivastava

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की 2025 बैच की युवा और प्रतिभावान अधिकारी मुद्रा रहेजा जल्द ही राजस्थान में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आईएएस मुद्रा रहेजा का मूल कैडर त्रिपुरा से बदलकर राजस्थान कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला उनके विवाह के आधार पर लिया गया है।

दरअसल, IAS मुद्रा रहेजा का विवाह राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों के अनुसार, जब दो अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आपस में शादी करते हैं, तो उन्हें पारिवारिक जीवन और प्रशासनिक सुगमता के लिए एक ही राज्य में पोस्टिंग देने का प्रावधान है।

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुद्रा रहेजा राजस्थान सरकार के अधीन बतौर नौकरशाह अपनी पहली फील्ड पोस्टिंग संभालेंगी।

शादी के आधार पर बदला कैडर, DoPT ने दी मंजूरी

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को अंतर-कैडर स्थानांतरण (Inter-Cadre Transfer) की विशेष सुविधा दी जाती है। यूपीएससी पास करने के बाद मुद्रा रहेजा को शुरुआत में त्रिपुरा कैडर आवंटित किया गया था। उनके पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव राजस्थान कैडर के आईपीएस (IPS) अधिकारी हैं।

शादी के बाद दोनों अधिकारियों के एक राज्य में काम करने के अनुरोध को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें राजस्थान कैडर आवंटित कर दिया।

कौन हैं आईएएस मुद्रा रहेजा? जानिए उनका सफर

मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली मुद्रा रहेजा का पारिवारिक नाता हरियाणा के सोनीपत जिले से है। 17 जनवरी 1998 को जन्मीं मुद्रा रहेजा ने विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन (B.Sc.) की डिग्री पूरी की है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में चयनित होने से पहले उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग की HCS परीक्षा में राज्य स्तर पर छठी (6th) रैंक हासिल की थी। यूपीएससी में उनका वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी (Sociology) था।

पहले प्रयास में बनीं IPS, रैंक सुधारकर हासिल किया IAS

मुद्रा रहेजा की प्रशासनिक यात्रा उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और कभी हार न मानने वाले जज्बे को दर्शाती है।

UPSC CSE 2023 (AIR 413): अपने शुरुआती प्रयास में उन्होंने देशभर में 413वीं रैंक हासिल की, जिसके आधार पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ।

UPSC CSE 2024 (AIR 252): अपनी ऑल इंडिया रैंक सुधारने के इरादे से उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 252वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अपना सपना पूरा किया।

2025 बैच की अधिकारी: वे 2025 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल मसूरी की प्रतिष्ठित अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं।

ट्रेनिंग खत्म होते ही राजस्थान में संभालेंगी कमान

राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां युवाओं के पास जनसेवा का विशाल दायरा होता है। वर्तमान में मुद्रा रहेजा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) में अपना फाउंडेशन कोर्स और फेज-1 ट्रेनिंग पूरा कर रही हैं।

मसूरी से पासआउट होने के बाद वे राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगी, जिसके बाद उन्हें राज्य के किसी जिले में असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम (SDM) के रूप में तैनात किया जाएगा।

Rajasthan News : भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, बदल डाले कई कॉलेजों के नाम, दानदाताओं और अमर शहीदों को दिया सम्मान, देखें पूरी सूची

ये भी पढ़ें
Bhajanlal Govt College Hospital Renaming Major Development Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 10:18 am

Published on:

24 Jul 2026 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAS Mudra Raheja : शादी के आधार पर बदला कैडर, अब राजस्थान में IPS पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ देंगी प्रशासनिक सेवाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘105 किमी से पानी लाने की बात करते हो, 5 KM में तो कब्जे नहीं हट रहे’, रामगढ़ बांध पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

Ramgarh Dam
जयपुर

Patrika Exclusive: राजस्थान में सख्ती के बावजूद साइबर ठगी बेलगाम, 1.46 लाख नंबर ब्लॉक; फिर भी 2,307 करोड़ रुपए उड़ाए

Rajasthan Cyber Fraud
जयपुर

Jaipur: ‘बस जल्दी पहुंच रहा हूं’, स्वागत की तैयारियां कर रही थी पत्नी, लेकिन आखिरी कॉल के बाद आई पति की मौत की खबर

Death From heart Attack
जयपुर

पत्रिका स्पेशल: राजस्थान के नए शहरों का मास्टर प्लान ‘ठेके’ पर देने की तैयारी, इन 49 शहरों का चयन

Rajasthan New Cities Master Plan
जयपुर

Paper Leak Protest : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान कैडर के IAS नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त

Rajasthan Cadre IAS Naresh Pal Gangwar appointed Higher Education Secretary by Modi Government Amid NEET Paper Leak row
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.