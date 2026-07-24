IAS Mudra Raheja : शादी के आधार पर बदला कैडर, अब राजस्थान में IPS पति सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ देंगी प्रशासनिक सेवाएं

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की 2025 बैच की युवा और प्रतिभावान अधिकारी मुद्रा रहेजा जल्द ही राजस्थान में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आईएएस मुद्रा रहेजा का मूल कैडर त्रिपुरा से बदलकर राजस्थान कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला उनके विवाह के आधार पर लिया गया है।