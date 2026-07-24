राजस्थान में 430 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बदलेगी ‘साइंस एजुकेशन’ की तस्वीर, भजनलाल सरकार ने की बड़ी ‘डील’

राजस्थान में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोध संस्थानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान कौंसिल ऑफ साइंस एजुकेशन ने 430.69 करोड़ रुपये मूल्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) के साथ हुए इस महत्वपूर्ण करार के तहत इस वृहद परियोजना का मुख्य मकसद राजस्थान में विज्ञान शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, दूरदराज के क्षेत्रों तक आधुनिक प्रयोगशालाएं पहुंचाना और युवाओं में नवाचार तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।