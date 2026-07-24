राजस्थान में 430 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बदलेगी ‘साइंस एजुकेशन’ की तस्वीर, भजनलाल सरकार ने की बड़ी ‘डील’

Rajasthan CM Bhajan Lal and Science Education - AI Image
राजस्थान में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोध संस्थानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान कौंसिल ऑफ साइंस एजुकेशन ने 430.69 करोड़ रुपये मूल्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) के साथ हुए इस महत्वपूर्ण करार के तहत इस वृहद परियोजना का मुख्य मकसद राजस्थान में विज्ञान शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, दूरदराज के क्षेत्रों तक आधुनिक प्रयोगशालाएं पहुंचाना और युवाओं में नवाचार तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
इस 430 करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से प्रदेश के सरकारी और स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक अध्ययन केंद्र उपलब्ध होंगे।
राजस्थान में लंबे समय से साइंस एजुकेशन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षणिक अंतर को कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण: 430.69 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक शैक्षणिक परिसरों, हाई-टेक विज्ञान प्रयोगशालाओं और रिसर्च सेंटरों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
एडवांस्ड लर्निंग रिसोर्सेज: विद्यार्थियों को आधुनिक उपकरणों, डिजिटल लैब, रोबोटिक्स और स्टेम (STEM) लर्निंग से जुड़ी तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं और रिसर्च क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सुविधाएं: इस परियोजना में न केवल विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए भी आधुनिक प्रशिक्षण वातावरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान के युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति हमेशा से गहरा रुझान रहा है, लेकिन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में कई मेधावी छात्र बड़े शहरों की ओर रुख करने को मजबूर होते थे।
430 करोड़ रुपये के इस निवेश के बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में ही विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रयोगात्मक अध्ययन का अवसर मिलेगा। आधुनिक लैब और इनोवेशन हब बनने से राजस्थान के युवाओं को अपने नए विचारों और वैज्ञानिक सोच को धरातल पर उतारने का मंच मिलेगा।
स्कूली और उच्च शिक्षा स्तर पर विज्ञान के व्यावहारिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए नए स्टडी सेंटर और एक्जीबिशन जोन भी विकसित किए जाएंगे।
प्रोजेक्ट को पारदर्शी, मजबूत और समय पर पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ रणनीतिक सहयोग किया गया है।पूरे निर्माण कार्य में पर्यावरण-अनुकूल टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल और आधुनिक वास्तुकला का उपयोग किया जाएगा।
शैक्षणिक भवनों और प्रयोगशालाओं को सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। एमओयू के तहत निर्धारित समय सीमा में सभी विकास कार्यों को पूरा कर राज्य के विद्यार्थियों को समर्पित करने का खाका तैयार किया गया है।
यह 430 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोजेक्ट केवल इमारतों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा।
जब युवाओं को स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों को संचालित करने का अनुभव मिलेगा, तो उनकी तकनीकी कुशलता मजबूत होगी।
साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतर प्रशिक्षण मिलने से राजस्थान के युवाओं को आईटी, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
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