Paper Leak Politics : ‘RAS से लेकर NEET तक’, Ex CM अशोक गहलोत ने गिनाईं भजनलाल सरकार में पेपर लीक की शिकायतें

राजस्थान की राजनीति में प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भारी सियासी घमासान छिड़ गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी सरकार के पिछले पौने तीन साल के शासनकाल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करवाने के बजाय सच पर पर्दा डालने का काम कर रही है।