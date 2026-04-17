राजस्थान: वीर सपूत पहलवान गुर्जर पंचतत्व में विलीन, 3 साल की बेटी की ‘जय हिंद’ सलामी ने रुला दिया सबको

धीरजी का खेड़ा निवासी सेना के जवान पहलवान गुर्जर का गुरुवार को दिल्ली में हृदय गत्ति रुकने से निधन हो गया था। भारतीय सेना की 24 राजपूत रेजिमेंट में तैनात पहलवान गुर्जर दिल्ली में अपनी ड्यूटी पर थे। गुरुवार सुबह करीब 6:50 बजे उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पहलवान गुर्जर के पिता रामलाल और बड़े भाई रमेश कृषि कार्य करते है। जवान की पत्नी विद्या और पुत्री कीर्तिका दिल्ली में उनके साथ ही रह रहे थे।