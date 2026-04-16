Rajasthan: वीबी जी-राम-जी योजना में ‘घोस्ट लेबर’ घोटाला! होटल के वेटर को दिखाया लेबर, ऐप से फर्जीवाड़ा

Ghost Labour Scam: राजस्थान में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB-G RAM G) अब केवल रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की गारंटी बनता जा रहा है। सरकार का दावा है कि डिजिटल हाजिरी और यूनिक आईडी से फर्जीवाड़ा खत्म हो गया है, लेकिन बेगूं की पारसोली पंचायत ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहां एक श्रमिक उदयपुर के लग्जरी होटल में बैठकर वेटर की नौकरी कर रहा है, जबकि चित्तौड़गढ़ के सरकारी रिकॉर्ड में वह चिलचिलाती धूप में तगारी उठा रहा है।