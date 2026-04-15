World Art Day: दादा,पिता और पौत्र मंच पर रचते स्वांग, 3 पीढ़ियों की मेहनत से बहरूपिया कला जिंदा

Inspiring Artist Family Story: डिजिटल युग में जहां मल्टीप्लेक्स मनोरंजन की पसंद बनते जा रहे हैं, प्राचीन कला को जिंदा रखने के लिए कई पुराने कलाकार उम्मीद पर जिंदा हैं। इनका मानना है कि फिर से पुराना जमाना लौटेगा। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिले का है, जहां तीन पीढ़ियां मंच पर एक साथ स्वांग रचाती हैं। दादा, पिता और पौत्र बहरूपिया कला को जिंदा रखे हुए हैं।