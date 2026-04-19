Rajasthan: हाईवे से करते हैं सफर तो हो जाएं सावधान, इस एक गलती पर कट रहा चालान, एक ही दिन में वसूले गए 1.5 लाख

चित्तौड़गढ़। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अब नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें लेन अनुशासन तोड़ने वाले सैकड़ों चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खास बात यह रही कि वीओसी (VOC) ऐप के जरिए चालान सीधे वाहन चालकों के मोबाइल पर भेजे गए, जिससे एक ही दिन में भारी जुर्माना वसूला गया।