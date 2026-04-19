अमृत काल में ‘झोले’ वाला स्टेशन: न सिग्नल, न प्लेटफॉर्म…वंदे भारत के दौर में आज भी बिकते हैं मुहर लगे कागज के छोटे टिकट

नेतावल का यह स्टेशन चीख-चीख कर कह रहा है कि सरकारें भले ही डिजिटल इंडिया का दम भरें। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी उन गुमनाम नायकों के भरोसे चल रहा है, जिनके दिल में सेवा का भाव और हाथ में ईमानदारी का झोला है।