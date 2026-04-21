Chittorgarh: लेबर इंस्पेक्टर बनकर कहा, 3 लाख का क्लेम और पेंशन चाहिए तो डालो पैसे, मृतक श्रमिक के परिजनों से 70,000 ठगे

अचानक 16 अप्रैल को मृतक के पुत्र पवन कुमार ओड के एक फोन आया उसने अपने आप को मुकेश कुमार बता कर श्रम विभाग का लेबर इंस्पेक्टर बताते हुए कहा कि उनकी फाइल में कुछ कमी है उसकी पूर्ति कर दो तो आज शाम को ही आपके खाते में 3 लाख रुपए आ जाएंगे एव अगले माह से ही मृतक की पत्नी को 4500 रु मासिक पेंशन शुरू हो जाएगी। पवन दो घंटे में मांगे गए कागज की पूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। 3 लाख ओर मासिक पेंशन का लालच देकर उससे बातों ही बातों में उलझा दिया । पवन को एक बार कोड भेज कर उस पर 70 हजार रुपए डलवा दिए।