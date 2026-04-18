राजस्थान में यहां करंट से मछलियां मार रहे थे बंगाल के तस्कर, मगरमच्छों की भी ले ली जान; ऐसे हुआ सनसनीखेज खुलासा

चंबल की लहरों और जलीय जीवों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले गांधीसागर बैकवाटर में इन दिनों 'मौत का करंट' दौड़ रहा है। पश्चिम बंगाल से आए शातिर तस्करों ने ज्यादा मुनाफे के लालच में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तहस-नहस करने का खौफनाक खेल शुरू किया है। ये तस्कर पानी में बिजली का करंट छोड़कर मछलियों का शिकार कर रहे थे, लेकिन इस अवैध कृत्य की चपेट में आकर बेजुबान मगरमच्छ भी अपनी जान गंवा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गांधी सागर का बड़ा हिस्सा राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़ और एमपी के मंदसौर में स्थित है। चित्तौडगढ़ में रावतभाटा इलाके में एक्शन लिया गया है।