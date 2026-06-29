पाकिस्तान में बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन सोशल मीडिया पर करता था राजस्थान के युवाओं से दोस्ती, 2 जिलों से संदिग्ध युवक गिरफ्तार

ISI Sleeper Cell Network: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की भारत विरोधी घिनौनी साजिशों का एक और बड़ा और खतरनाक चेहरा सामने आया है। सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील राजस्थान के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाकिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल नेटवर्क ने देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने इन दोनों जिलों में सोशल मीडिया के माध्यम से भट्टी से जुड़े युवकों की गिरफ्तारी की है जो उसके लिए दोनों जिलों के महत्वपूर्ण ठिकानों से संबंधित जानकारी और वीडियो उस तक पहुंचा रहे थे।