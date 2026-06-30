Rajasthan Accident : श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल में हादसा, कोल हैंडलिंग प्लांट के बंकर से श्रमिक की गिरने से मौत, भारी आक्रोश

वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की प्रक्रिया की गई। घटना के बाद श्रमिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि परियोजना में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि यदि कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और निगरानी होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की।