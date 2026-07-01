Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में प्रशासन का एक्शन, बिना अनुमति के संचालित हो रही 3 होटलों पर चलाया बुलडोजर

रिक्शा चालक उसे श्रीगंगानगर शहर के हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर स्थित होटल में ले गया और वहां मैनेजर से कहकर बालिका को ठहराने की व्यवस्था करवाई। जिसके बाद होटल में बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। ये सिलसिला 18 से 21 जून तक चला। पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करके जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वूमेन सैल के सीओ कैलाशदान देथा को दी गई। जांच अधिकारी ने रवीन्द्र पथ पर बीरबल चोक पर स्थित होटल ड्रीम, हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर स्थित होटल जॉय इन, चहल चौक स्थित सफायर होटल के मैनेजरों वहां काम करने वाले कार्मिकों और ग्राहकों की धरपकड़ की। अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।