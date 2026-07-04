Sri Ganganagar: नेतेवाला बाइपास पर 3 ट्रकों की भिड़ंत, केबिन काटकर चालक को जिंदा बाहर निकाला

जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ की ओर से सीमेंट लेकर आ रहा एक ट्रक पंजाब जा रहा था, रीको की ओर से एक ट्रक बेकाबू आता देख इस ट्रक चालक ने दुर्घटना टालने के लिए जैसे ही कट लगाया तो ट्रक पलट गया। उसमें सवार चालक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। सीमेंट के कट्टे सड़क पर बिखर गए। इसके पीछे आ रहा एक अन्य ट्रक सामने रीको क्षेत्र की ओर से आ रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।