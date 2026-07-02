2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: बेटी की जान बचाने गाय से भिड़ गई मां, सींग पकड़कर खींच ली, खुद की हड्डियां तुड़वाईं पर खरोच नहीं आने दी

Sriganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान में ट्यूशन से लौट रही 5 वर्षीय बेटी पर गाय ने हमला कर दिया। चीख सुनते ही मां मंजीत कौर गाय से भिड़ गईं और सींग पकड़कर बेटी की जान बचा ली। इस दौरान उनकी कई पसलियां टूट गईं। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Jul 02, 2026

Sriganganagar Mother Saves Daughter

बेटी की जान बचाने गाय से भिड़ गई मां (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

Sriganganagar Mother Saves Daughter: लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर): मां की ममता जब संतान पर संकट देखती है तो उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान में ऐसा ही मार्मिक और साहसिक दृश्य देखने को मिला। ट्यूशन से घर लौट रही पांच वर्षीय मासूम हरकीरत पर एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। बेटी की चीख सुनते ही मां मंजीत कौर दौड़ पड़ीं और बिना अपनी जान की परवाह किए गाय के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने गाय के सींग पकड़ लिया, ताकि उसकी बेटी सुरक्षित बच सके।

घटना सीआरके कॉलोनी वार्ड-26 की है। मंजीत कौर घर के बाहर खड़ी बेटी के आने का इंतजार कर रही थीं। तभी एक आवारा गाय ने बच्ची पर हमला बोल दिया। इस पर मां दौड़कर पहुंचीं और गाय के सींग पकड़ लिए। गाय ने हालांकि मंजीत कौर को कई बार पटक दिया, लेकिन तब तक मासूम उसकी चपेट से बाहर निकल चुकी थी।

इस संघर्ष में मंजीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी कई पसलियां टूट गईं। शोर सुनकर पहुंचे बच्ची के पिता सरदूल सिंह भी बेटी को बचाने के प्रयास में गाय के हमले का शिकार हो गए। बाद में पड़ोसी अमरीक सिंह सहित आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाय को वहां से भगाया।

सीसीटीवी में कैद हुई ममता की मिसाल

घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद हर कोई मां के साहस की सराहना कर रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह मंजीत कौर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना एक पल गंवाए गाय का सामना किया। यह दृश्य देखने वालों की आंखें नम कर रहा है।

मासूम को आई चोटें, मां अस्पताल में भर्ती

बच्ची के मुंह, सिर, घुटने और पैर में चोटें आईं। उपचार के बाद हरकीरत और उसके पिता सरदूल सिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि मंजीत कौर का अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी कई पसलियां टूट गईं।

आवारा पशुओं का बढ़ता खतरा

घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और कई बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़ने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।

Rajasthan: जयपुर की दो बहनें साइकिल से जाएंगी अमेरिका, परमाणु निरस्त्रीकरण का देंगी संदेश

ये भी पढ़ें
Savi Shekhawat Bicycle Journey America

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: बेटी की जान बचाने गाय से भिड़ गई मां, सींग पकड़कर खींच ली, खुद की हड्डियां तुड़वाईं पर खरोच नहीं आने दी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

19 लाख यूनिट तक पहुंची बिजली खपत, कटौती ने तड़पाया

Sri Ganganagar: A view of the 33 kV electrical substation located at the city's Meteorological Department
श्री गंगानगर

अब नहीं चलेगी मजदूरी में देरी, 15 दिन से ज्यादा इंतजार तो मिलेगा ब्याज

Sri Ganganagar: MGNREGA workers at the Zila Parishad.
श्री गंगानगर

Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में प्रशासन का एक्शन, बिना अनुमति के संचालित हो रही 3 होटलों पर चलाया बुलडोजर

श्री गंगानगर

Rajasthan Accident : श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल में हादसा, कोल हैंडलिंग प्लांट के बंकर से श्रमिक की गिरने से मौत, भारी आक्रोश

Sri Ganganagar Suratgarh Thermal Power coal handling plant bunker Worker falling dies
श्री गंगानगर

पाकिस्तान में बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन सोशल मीडिया पर करता था राजस्थान के युवाओं से दोस्ती, 2 जिलों से संदिग्ध युवक गिरफ्तार

Pakistan Network In Rajasthan
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.