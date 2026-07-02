श्रीगंगानगर: बेटी की जान बचाने गाय से भिड़ गई मां, सींग पकड़कर खींच ली, खुद की हड्डियां तुड़वाईं पर खरोच नहीं आने दी

Sriganganagar Mother Saves Daughter: लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर): मां की ममता जब संतान पर संकट देखती है तो उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान में ऐसा ही मार्मिक और साहसिक दृश्य देखने को मिला। ट्यूशन से घर लौट रही पांच वर्षीय मासूम हरकीरत पर एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। बेटी की चीख सुनते ही मां मंजीत कौर दौड़ पड़ीं और बिना अपनी जान की परवाह किए गाय के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने गाय के सींग पकड़ लिया, ताकि उसकी बेटी सुरक्षित बच सके।