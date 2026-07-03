Rajasthan : पुणे फायरिंग केस का श्रीगंगानगर से जुड़ा कनेक्शन, महाराष्ट्र पुलिस कर रही जांच, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक

Rajasthan Crime : महाराष्ट्र के पुणे में करीब डेढ़ माह पहले फर्नीचर मॉल पर हुई सनसनीखेज फायरिंग की जांच अब श्रीगंगानगर तक पहुंच गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में शामिल 2 संदिग्ध शूटरों की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस की टीम श्रीगंगानगर में पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक जांच में ऐसे इनपुट मिले हैं कि वारदात से पहले दोनों संदिग्ध कुछ समय के लिए श्रीगंगानगर में ठहरे थे। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गैंग के पुराने शूटरों के केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में बंद होने के कारण जांच अधिकारियों ने वहां पहुंचकर भी फीडबैक जुटाने का प्रयास किया। हालांकि श्रीगंगानगर पुलिस ने इसे रूटीन की चैकिंग बताया है।