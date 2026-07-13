Sri ganganagar Massive Fire : किसान चौक के पास कबाड़ स्टोर में लगी भीषण आग, 7 दमकल वाहन ने संभाला मोर्चा

Sri ganganagar Massive Fire : श्रीगंगानगर शहर के सूरतगढ़ रोड स्थित किसान चौक के पास एक कबाड़ स्टोर में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही नगर परिषद अग्निशमन सेवा केंद्र की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए हैं। फायर ऑफिसर ओमेंद्र सिंह ने बताया कि आग सोमवार तड़के किसी समय लगी थी, जिसकी सूचना सुबह करीब 7 बजे मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी।