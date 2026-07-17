महादेव ट्रेडिंग प्रकरण में ईडी का शिकंजा कसा: भाजपा नेता अशोक चांडक के चार ठिकानों पर दबिश

श्रीगंगानगर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चर्चित महादेव ट्रेडिंग प्रकरण में गुरुवार को राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में एक साथ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पटना क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में गठित ईडी की विशेष टीमों ने दिल्ली, बिहार, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में कुल पांच स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई। इनमें श्रीगंगानगर के चार तथा जयपुर के एक ठिकाने को शामिल किया गया है। श्रीगंगानगर में कारोबारी एवं भाजपा नेता अशोक चांडक से जुड़े लोगों पर ईडी की टीमों ने शुक्रवार तड़के से ही जांच शुरू कर दी। वहीं जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र में उनके रिश्तेदारों के आवास एवं अन्य संबंधित परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करते रहे। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीमें तलाशी के दौरान संपत्ति से संबंधित अभिलेख, बैंक खातों का विवरण, डिजिटल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों का परीक्षण कर रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड का फॉरेंसिक विश्लेषण भी कराया जा सकता है। जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण में धन के स्रोत, उसके उपयोग तथा संभावित धनशोधन की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। फिलहाल कार्रवाई देर रात तक जारी रहने की संभावना जताई गई। आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जांच के दौरान क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज या अन्य सामग्री बरामद हुई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी। विदित रहे कि ईडी की ओर से की गई तलाशी जांच प्रक्रिया का हिस्सा होती है। किसी भी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी अथवा दोष का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत ही माना जाता है। फिलहाल महादेव ट्रेडिंग प्रकरण में ईडी की यह कार्रवाई प्रदेश सहित कई राज्यों में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है और अब सभी की नजर जांच एजेंसी की अगली आधिकारिक कार्रवाई पर टिकी हुई है।