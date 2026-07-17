ISRO में नौकरी छोड़ने वालों के लिए मोदी सरकार ने कड़े किए नियम

बीते कुछ महीनों में इसरो के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफे की अर्जी दी है। इनमें वे वैज्ञानिक भी शामिल हैं, जो गगनयान और चंद्रयान जैसे अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार हरकत में आई है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब अहम मिशनों से जुड़े ग्रुप ए के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या वीआरएस की अर्जी को अब सीधे मंजूर नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, अतंरिक्ष विभाग ने ISRO केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे इन कर्मचारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोधों को सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार न करें।