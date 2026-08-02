राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक गिरोह पर SOG ने कसा शिकंजा, मोटी रकम लेने वाला मुख्य दलाल अरेस्ट; अब खुलेंगे कई राज

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि 15 जुलाई 2018 को आयोजित एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल-2017 द्वितीय चरण की परीक्षा में गिरोह ने मूल परीक्षार्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर पेपर हल करवाए थे। इसके एवज में लाखों रुपए का अवैध लेन-देन हुआ था। आरोपी दिलखुश ने ही विशाल चौधरी के जरिये डमी परीक्षार्थी उपलब्ध कराने का संपर्क सूत्र बनाया था। इस नेटवर्क के जरिए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। मामले में एसओजी अब तक प्रमोद कुमार यादव, चेतराम मीणा, विनय कुमार सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस गिरोह के अन्य नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है।