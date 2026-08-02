11 महीने से स्वास्थ्य विभाग में नियमित चीफ इंजीनियर नहीं, अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रही व्यवस्था

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सिविल शाखा में पिछले करीब 11 महीने से चीफ इंजीनियर का पद खाली है। फिलहाल यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के जरिए संभाली जा रही है। विभाग ने जल संसाधन विभाग से डेपुटेशन पर आए अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार शर्मा को मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा है। जबकि जल संसाधन विभाग में बिल्डिंग निर्माण कार्य नहीं किया जाता है।