71 की उम्र में डिजिटल फ्रेंडली बने जयपुर के मित्तल साहब: जब मुंबई में याद आया पसंदीदा खाना, तो ऑनलाइन ऐप आया काम

जयपुर। कभी पत्थर से आग जलाने का हुनर बड़ी तकनीक थी, तो कभी पहिए का आविष्कार इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी छलांग। हर युग ने अपनी नई भाषा गढ़ी, नया साधन दिया। जिसने भी वक्त के साथ इस बदलते हुए हुनर को सीख लिया, वह आगे बढ़ता गया और जो पीछे छूट गया, वह समय की रेत में कहीं खो गया। आज डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी कमोवेश ऐसा ही है। कई सीनियर सिटीजंस ने बदलाव की नई रोशनी के साथ कदम मिला लिए, तो डिजिटल भाषा से अनजान कई बुजुर्गों को लगता है कि वे कहीं पीछे छूट गए हैं।