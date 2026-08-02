राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों लेकर तैयारियां तेज, भाजपा ने बनाया मास्टरप्लान

श्रीगंगानगर के भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह केरा सहित 31 कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी नवप्रवेशी कार्यकर्ताओं को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल कराया। राठौड़ ने कहा कि विभिन्न वर्गों के लोगों का भाजपा के प्रति बढ़ता विश्वास इस बात का प्रमाण है कि जनता विकास, सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली का समर्थन कर रही है। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल विश्नोई, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी मौजूदत्र रहे।