रामगढ़ बांध मरा नहीं, मारा गया है…सैटेलाइट तस्वीरें देंगी गुनाह के सबूत, जानें 41 साल में कैसे कम होता गया पानी?



करीब दो दशक से रामगढ़ बांध के संरक्षण, पुनर्जीवन, प्रशासनिक प्रयासों और न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हुआ?

कैचमेंट (जलग्रहण) क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आने पर उसके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए किन कदमों की आवश्यकता होगी?

क्या कैचमेंट क्षेत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के बिना किसी जलाशय का प्रभावी पुनर्जीवन संभव है?

समय के साथ रामगढ़ के कैचमेंट क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन हुए और उनका वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ आकलन कैसे किया जाए?

लगातार हो रहे क्षरण को देखते हुए समय पर हस्तक्षेप कितना जरूरी है? यदि आवश्यक कदम उठाने में और देरी होती है तो बांध के पुनर्जीवन की संभावनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा?