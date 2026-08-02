Exclusive: जयपुर में राजमहल चौराहे से हटेगी रेड लाइट! JDA बनाने जा रहा अंडरपास, अब बाइस गोदाम से चौमूं हाउस तक फर्राटा भरेंगे वाहन

जयपुर. सिविल लाइंस पर बन रहा रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके महज 70 मीटर दूर होने से राजमहल चौराहे पर जाम और खुद आरओबी तक वाहनों की कतारें लगने का खतरा भांपते हुए अब जेडीए ने नया प्लान बनाया है। जेडीए सरदार पटेल मार्ग स्थित राजमहल चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में विस्तृत तकनीकी-ट्रैफिक अध्ययन करा रहा है। आरओबी शुरू होने के बाद राजमहल चौराहे पर जाम लगेगा, वाहनों की कतारें ब्रिज तक पहुंचेंगी। 75 करोड़ रुपए के आरओबी प्रोजेक्ट की डिजाइन पर सवाल उठ रहे हैं।

