Jaipur ATM Loot: 32 लाख से भरी ATM तिजोरी लूट रहे थे बदमाश, वारदात के बीच में ही पहुंच गई पुलिस

घटना के बाद विश्वकर्मा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई गई, ताकि बदमाश ज्यादा दूर न जा सकें। पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, जिसमें चार नकाबपोश संदिग्ध नजर आए हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बदमाश किस रास्ते से आए थे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने किस वाहन का इस्तेमाल किया था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी सुरागों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जांच लगातार जारी है और अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही बदमाश पुलिस की पकड़ में होंगे।