राजस्थान में बदमाशों के हौसले बुलंद : जयपुर में दिनदहाड़े और बीच बाज़ार युवक का मर्डर, वीडियो मैं कैद पूरी घटना

जयपुर के सबसे व्यस्त और पॉश इलाकों में शुमार मानसरोवर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ दिनदहाड़े बीच सड़क पर बेखौफ बदमाशों ने घेरकर एक युवक के सिर पर लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावर युवक को तब तक पीटते रहे जब तक कि उसने मौके पर ही दम नहीं तोड़ दिया। इस वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही एक्शन में आई जयपुर पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर महज 42 मिनट के रिकॉर्ड समय में हत्या के चारों आरोपियों को दबोच लिया।