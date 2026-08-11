11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

हादसे ने छोटी बहन से छीना भाई: अजमेर में कांवड़ लाने निकले इकलौते मासूम बेटे की मौत, बिलख रहे परिजन

अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में कांवड़ लाने निकले आठ वर्षीय रितिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुष्कर से कांवड़ लाने के दौरान हिंगदड़ा चौराहे के पास वह ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरकर दूसरे वाहन की चपेट में आ गया। रितिक माता-पिता का इकलौता बेटा था।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Aug 11, 2026

ritik dies in road accident during kanwar yatra in ajmer

विलाप करते परिजन और इनसेट में मृतक रितिक की तस्वीर (पत्रिका फोटो)

Ajmer Child Death Kanwar Yatra: अजमेर: सावन में कांवड़ लाने की खुशी लेकर सोमवार सुबह हंसते हुए घर से निकला आठ साल का रितिक शाम होते-होते हमेशा के लिए चला गया। गांव के युवाओं के साथ पुष्कर से कांवड़ लाने ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार रितिक हिंगदड़ा चौराहे के पास अचानक ट्रॉली से सड़क पर गिरकर दूसरे वाहन की चपेट में आ गया।

बता दें कि गंभीर रूप से घायल होने पर उसे केकड़ी के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। देर शाम पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

सरवाड़ के सोहनपुरा का रहने वाला था रितिक

जानकारी के अनुसार, सरवाड़ के सोहनपुरा निवासी किसान रामेश्वर धाकड़ का पुत्र रितिक (8) सोमवार सुबह कांवड़ लाने के लिए गांव के युवाओं के साथ ट्रैक्टर में रवाना हुआ था। ट्रैक्टर गांव की सरहद पार कर हिंगदड़ा चौराहे के पास पहुंचा ही था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठा रितिक अचानक सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान वह दूसरे ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

अस्पताल पहुंचते तो टूट गई जिंदगी की आस

दुर्घटना के बाद रितिक को तत्काल केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर अजमेर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने सरवाड़ पुलिस को सूचना दी। इस बीच परिजन मोर्चरी के बाहर सरवाड़ थाना पुलिस का इंतजार करते रहे। देर शाम पहुंची पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्जकर शव का पोस्टमॉर्टम करा परिजनों को सौंपा।

इकलौता पुत्र था

तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला रितिक रामेश्वर धाकड़ का इकलौता पुत्र था। उसकी एक छोटी बहन भी है, जिस घर से सुबह रितिक की हंसते हुए आवाज गूंज रही थी। वहीं शाम को मातमी सन्नाटा पसरा था। बेटे की मौत से माता-पिता के आंसू नहीं थम रहे। मोर्चरी के बाहर दंपती बिलखते रहे। रितिक की मौत छोटी बहन से उसका भाई भी छीन ले गई।

पंचायत चुनाव से पहले BAP के गढ़ में कांग्रेस का ‘मास्टरस्ट्रोक’! क्या मानगढ़ धाम के मुद्दे से बदलेगा वागड़ का सियासी गणित?

ये भी पढ़ें
rajasthan congress masterstroke mangarh dham

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 10:14 am

Published on:

11 Aug 2026 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / हादसे ने छोटी बहन से छीना भाई: अजमेर में कांवड़ लाने निकले इकलौते मासूम बेटे की मौत, बिलख रहे परिजन

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लीड…लॉटरी के पत्ते खुलेंगे तो बदलेगी सियासी बिसात

Rajasthan
अजमेर

Rajasthan: युवती को पेट्रोल टैंक पर बैठाकर दौड़ाई बाइक, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, स्टंटबाज को पकड़ा

Ajmer Bike Stunt Video
अजमेर

Rajasthan News: थाने में पुलिस के सामने ही भिड़े किन्नरों के दो गुट, एक-दूसरे के कपड़े फाड़े; जानें विवाद की वजह

ajmer Transgender Groups Clash
अजमेर

फोटो केप्शन स्टोरी….किले की प्राचीर पर लहराया तिरंगा, देशभक्ति के नारों से गूंजा खण्डार

Rajasthan
अजमेर

तिरंगा लेकर गांव-गांव पहुंचीं महिलाएं, घरों पर ध्वज फहराने का आह्वान

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.