हादसे ने छोटी बहन से छीना भाई: अजमेर में कांवड़ लाने निकले इकलौते मासूम बेटे की मौत, बिलख रहे परिजन

दुर्घटना के बाद रितिक को तत्काल केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर अजमेर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने सरवाड़ पुलिस को सूचना दी। इस बीच परिजन मोर्चरी के बाहर सरवाड़ थाना पुलिस का इंतजार करते रहे। देर शाम पहुंची पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्जकर शव का पोस्टमॉर्टम करा परिजनों को सौंपा।