11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

लीड…लॉटरी के पत्ते खुलेंगे तो बदलेगी सियासी बिसात

अजमेर

image

Newsdesk

Aug 11, 2026

Rajasthan

- इस बार आरक्षण की तस्वीर पर टिकी दावेदारों की नजर

गंगापुरसिटी. निकाय एवं पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही शहर से लेकर गांवों तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार मतदाताओं के बीच सक्रिय होने लगे हैं, लेकिन आरक्षण की तस्वीर साफ नहीं होने से कई दावेदारों की रणनीति फिलहाल लॉटरी पर अटकी हुई है। राज्य सरकार की ओर से निकाय प्रमुखों तथा जिला कलक्टर की ओर से वार्ड पार्षदों के लिए जल्द ही लॉटरी निकाले जाने की संभावना को देखते हुए उम्मीदवारों में कशमकश का दौर चल रहा है।
लॉटरी के बाद यह तय होगा कि किस वार्ड में कौन सा वर्ग चुनाव मैदान में उतर सकेगा। ऐसे में कई दावेदार अपने पसंदीदा वार्ड में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों ने तो संभावित आरक्षण के हिसाब से वैकल्पिक वार्डों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है। वहीं राजनीतिक दलों के स्थानीय पदाधिकारी भी संभावित दावेदारों की सूची और वार्डों की स्थिति को लेकर अंदरखाने मंथन कर रहे हैं।

पांच कार्यकाल से सामान्य वर्ग का दबदबा
गंगापुरसिटी नगर निकाय की राजनीति पर नजर डालें तो पिछले पांच कार्यकाल में सामान्य वर्ग पुरुष अथवा महिला का ही दबदबा रहा है। ऐसे में इस बार आरक्षण की लॉटरी में यदि किसी आरक्षित वर्ग के लिए सीट तय होती है तो कई पुराने राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वहीं सामान्य वर्ग की सीटें बरकरार रहने की स्थिति में पहले से तैयारी कर रहे दावेदारों को राहत मिल सकती है।

लॉटरी के बाद खुलेंगे सियासी पत्ते

निकाय चुनाव को लेकर कई संभावित उम्मीदवार लंबे समय से वार्डों में सक्रिय हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों से जुड़ रहा है तो कोई व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है। हालांकि अधिकांश दावेदार अभी खुलकर चुनावी मैदान में उतरने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि जिस वार्ड में उन्होंने मेहनत शुरू की है, यदि वही वार्ड आरक्षित हो गया तो पूरी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।
लॉटरी निकलने के बाद राजनीतिक दलों के टिकट वितरण से लेकर उम्मीदवारों की सक्रियता तक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई दावेदार नए वार्ड की तलाश करेंगे, जबकि कुछ संभावित प्रत्याशी अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बना सकते हैं। ऐसे में फिलहाल शहर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉटरी किसके लिए खोलेगी चुनाव का रास्ता और किसके लिए बंद करेगी उम्मीदों का दरवाजा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 06:00 am

Published on:

11 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / लीड…लॉटरी के पत्ते खुलेंगे तो बदलेगी सियासी बिसात

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हादसे ने छोटी बहन से छीना भाई: अजमेर में कांवड़ लाने निकले इकलौते मासूम बेटे की मौत, बिलख रहे परिजन

ritik dies in road accident during kanwar yatra in ajmer
अजमेर

Rajasthan: युवती को पेट्रोल टैंक पर बैठाकर दौड़ाई बाइक, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, स्टंटबाज को पकड़ा

Ajmer Bike Stunt Video
अजमेर

Rajasthan News: थाने में पुलिस के सामने ही भिड़े किन्नरों के दो गुट, एक-दूसरे के कपड़े फाड़े; जानें विवाद की वजह

ajmer Transgender Groups Clash
अजमेर

फोटो केप्शन स्टोरी….किले की प्राचीर पर लहराया तिरंगा, देशभक्ति के नारों से गूंजा खण्डार

Rajasthan
अजमेर

तिरंगा लेकर गांव-गांव पहुंचीं महिलाएं, घरों पर ध्वज फहराने का आह्वान

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.