Big News: राजस्थान में 3 प्रोबेशनर SI गिरफ्तार, लीक सॉल्वड पेपर पढ़कर पास की थी परीक्षा, अब तक 130 लोग पकड़े गए

जयपुर: राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य के एसओजी ने तीन प्रोबेशनर एसआई परमेश चौधरी (26), मनोहर सिंह जाट (25) और मनोहर लाल विश्नोई (26) को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि इन आरोप है कि तीनों ने पेपर लीक गिरोह से पहले से लीक हुआ सॉल्वड पेपर पढ़कर परीक्षा पास की थी। इनके आधार पर परमेश चौधरी 180वें, मनोहर सिंह 38वें और मनोहर लाल 171वें रैंक पर एसआई के रूप में नियुक्त हुए थे।
परमेश चौधरी जयपुर ग्रामीण के त्योदा गांव का रहने वाला है और वर्तमान में टोंक पुलिस लाइन में तैनात था। मनोहर सिंह जालोर जिले के सेड़िया गांव के निवासी है और कोटा शहर पुलिस लाइन में सेवा दे रहे थे।
वहीं, मनोहर लाल विश्नोई जालोर जिले के पूनासा गांव से हैं और सिरोही पुलिस लाइन में कार्यरत थे। एसओजी ने बताया कि तीनों ने पेपर लीक माफिया से परीक्षा से पहले सॉल्वड पेपर हासिल कर लिखित परीक्षा पास की।
एसओजी की अब तक की कार्रवाई में कुल 59 एसआई और अन्य 71 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कुल 130 लोग इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें पेपर लीक गिरोह और अन्य जुड़े लोगों के संबंध में कई अहम खुलासे होने की संभावना है।
एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि जांच लगातार जारी है और नए तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई से राज्य में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायसंगत चयन सुनिश्चित करने के लिए संदेश गया है।