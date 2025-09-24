Big News: राजस्थान में 3 प्रोबेशनर SI गिरफ्तार, लीक सॉल्वड पेपर पढ़कर पास की थी परीक्षा, अब तक 130 लोग पकड़े गए



एसओजी की अब तक की कार्रवाई में कुल 59 एसआई और अन्य 71 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कुल 130 लोग इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें पेपर लीक गिरोह और अन्य जुड़े लोगों के संबंध में कई अहम खुलासे होने की संभावना है।