उज्जैन में खेत में 100 मीटर की दूरी पर मिले युवक और शादीशुदा महिला के शव

स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि मंजू शर्मा और कालूराम के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया गया है कि मंजू करीब आठ साल से अपने मायके में रह रही थी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम से भी घटनास्थल की जांच कराई गई है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। दोनों शवों के सिर पर चोट के निशान मिले हैं जिससे हत्या की आशंका है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों की मौत का सही कारण पता चल पाने की बात कह रही है।