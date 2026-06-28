बीपीसीएल प्रबंधन की दोहरी नीति का विरोध: कंपनियों को दिया जा रहा लाभ, किसानों को अधिकारों से रखा जा रहा वंचित

बीना. बीपीसीएल रिफाइनरी प्रबंधन की दोहरी नीति के खिलाफ सर्वदलीय संगठन ने शनिवार को प्रेसवार्ता की। संगठन ने नो-डेवलपमेंट जोन खत्म करने की मांग को लेकर आगे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्योंकि दोहरी नीति के चलते कंपनियों को लाभ दिया जा रहा है और किसानों को निर्माण करने से रोका जा रहा है।

सौरभ आचवल ने बताया कि यह लड़ाई सिर्फ नो-डेवलपमेंट जोन हटाने और क्षेत्रीय नियंत्रण विकास समिति के क्रियाकलापों को लेकर है। वर्ष 2009 के आदेशानुसार एक किमी का निषिद्ध क्षेत्र है और पांच किलोमीटर नो-डेवलपमेंट जोन है, जिसमें 52 गांव हैं। निषिद्ध क्षेत्र में कंपनियों ने प्लांट लगाए हैं और निर्माण किए हैं, जबकि इस क्षेत्र में जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद भी कंपनियों को लाभ मिला, लेकिन किसानों को अधिकारों से वंचित रखा गया। इस क्षेत्र में अनुमति लेने के लिए समिति गठित की थी, जिसमें एसडीएम अध्यक्ष हैं और इसके अलावा एसडीओपी, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीइओ, सीमएओ, रिफाइनरी प्रबंधन से एक अधिकारी, ग्राम निवेश प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन इसमें कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हैं, जो जनता की आवाज उठा सकें। इस मामले को लेकर दिल्ली तक जाएंगे। वहीं, एसडीएम दो बार प्लांट, कॉलोनी हटाने नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अब संगठन द्वारा तहसील में ही प्रदर्शन किया जाएगा।