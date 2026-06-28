खरीफ फसल: बोवनी शुरू, लेकिन न मिल रहा डीएपी और न आया सोयाबीन का सरकारी बीज

बीना. क्षेत्र में खरीफ फसल की बोवनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। ई-टोकन पर भी कम मात्रा ही खाद उपलब्ध हो रहा है। साथ ही सोयाबीन का सरकारी बीज भी अभी तक नहीं आया है, जिससे किसान परेशान हैं और बाजार से अप्रमाणित बीज खरीद रहे हैं।

जानकारी के अनुसार करीब 55 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोवनी होगी और जिन क्षेत्रों बारिश तेज हो गई है, वहां करीब 15 प्रतिशत बोवनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी सोयाबीन का बीज नहीं है। कृषि विभाग में सिर्फ 38 क्विंटल आइपीयू 13-1 उड़द का बीज आया था, जो नकद में किसानों को 10 हजार 500 रुपए क्विंटल में दिया गया है। साथ ही सोमवार तक उड़द का बीज फिर से आने की संभावना है और अरहर का बीज भी योजनांतर्गत आना है। सोयाबीन का बीज किसान पुराना उपयोग कर रहे हैं या फिर बाजार से अप्रमाणित बीज खरीदने मजबूर हैं।