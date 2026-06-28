28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

खरीफ फसल: बोवनी शुरू, लेकिन न मिल रहा डीएपी और न आया सोयाबीन का सरकारी बीज

ई-टोकन व्यवस्था में उलझ रहे किसान, समय पर बोवनी करना होगा मुश्किल, शिकायतों के बाद भी नहीं हो पा रहा सुधार
2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jun 28, 2026

Kharif Crop: Sowing has begun, but neither DAP nor government-supplied soybean seeds are available.

बोवनी करते हुए। फोटो-पत्रिका

बीना. क्षेत्र में खरीफ फसल की बोवनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। ई-टोकन पर भी कम मात्रा ही खाद उपलब्ध हो रहा है। साथ ही सोयाबीन का सरकारी बीज भी अभी तक नहीं आया है, जिससे किसान परेशान हैं और बाजार से अप्रमाणित बीज खरीद रहे हैं।
जानकारी के अनुसार करीब 55 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोवनी होगी और जिन क्षेत्रों बारिश तेज हो गई है, वहां करीब 15 प्रतिशत बोवनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी सोयाबीन का बीज नहीं है। कृषि विभाग में सिर्फ 38 क्विंटल आइपीयू 13-1 उड़द का बीज आया था, जो नकद में किसानों को 10 हजार 500 रुपए क्विंटल में दिया गया है। साथ ही सोमवार तक उड़द का बीज फिर से आने की संभावना है और अरहर का बीज भी योजनांतर्गत आना है। सोयाबीन का बीज किसान पुराना उपयोग कर रहे हैं या फिर बाजार से अप्रमाणित बीज खरीदने मजबूर हैं।

खाद की हो रही किल्लत
किसान डीएपी खाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से डीएपी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में टीएसपी, एसएसची और एनपीके खाद उपलब्ध है, जो ई-टोकन के माध्यम से मिल रहा है। ई-टोकन के कारण किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ किसान यूपी से खाद लाने मजबूर हैं। क्योंकि खाद की कमी के चलते बोवनी प्रभावित होगी।

फसल विविधिकरण अपना रहे किसान
किसान फसल विविधिकरण और कृषि नवाचार अपना रहे हैं। इस वर्ष किसानों ने करीब सवा सौ एकड़ में औषधीय फसलों की बोवनी की है, जिसमें चिया सीड, ईरानी अकरकरा, रोजेल, चिरायता आदि फसलें शामिल हैं। यह फसलें कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली हैं। इसके अलावा ज्वार, उड़द का रकबा भी बढ़ेगा। धान, मक्का, सोयाबीन का रकबा पिछले वर्ष से कम रह सकता है। तिली की बोवनी भी किसान करेंगे।

उड़द का बीज कराया गया है उपलब्ध
कृषि विभाग में उड़द का बीज आया था, जो किसानों को नकद में उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सोमवार तक उड़द का बीज और आ सकता है। सोयाबीन बीज अभी तक नहीं मिला है। इस वर्ष क्षेत्र के किसान फसल विविधिकरण अपनाते हुए औषधीय फसलों की बोवनी कर रहे हैं और नवाचार अपना रहे हैं।
अवधेश राय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बीना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 12:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खरीफ फसल: बोवनी शुरू, लेकिन न मिल रहा डीएपी और न आया सोयाबीन का सरकारी बीज

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीपीसीएल प्रबंधन की दोहरी नीति का विरोध: कंपनियों को दिया जा रहा लाभ, किसानों को अधिकारों से रखा जा रहा वंचित

Protest against BPCL management's double standards
सागर

सागर में 50 लाख का लोन छिपाकर 1.08 करोड़ में बेच दी प्रॉपर्टी, जांच में खुला राज

sagar property fraud au small finance bank loan fake land registry
सागर

चोरों ने दी पुलिस को चुनौती: थाने से महज सौ कदम की दूरी पर सराफा दुकान में चोरी

Thieves challenge the police: A theft at a jewellery shop just a hundred steps from the police station.
सागर

बारह साल से अटका मंडी शिफ्टिंग का मामला, अब बिहरना वेयरहाउस के सामने जमीन की जा रही चिंहित

The issue of shifting the mandi has been stalled for twelve years; land opposite the Biharna warehouse is now being identified for the purpose.
सागर

पांच करोड़ की सडक़ में गुणवत्ता पर सवाल, डामरीकरण में बड़ी गिट्टी और कम डामर की शिकायत

Quality of ₹5-crore road questioned; complaints regarding large aggregate and insufficient bitumen in the surfacing.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.