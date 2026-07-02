मां को जिंदा जलता देख आग में कूद पड़ा बेटा, बीना में महिला की हत्या की कोशिश

Bina News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पड़रिया में गुरुवार को खेत में बखरनी करने से रोकने पर एक महिला पर कुछ बदमाशों ने डीजल डालकर आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, आरोपियों ने महिला को जान से मारने की नीयत से आग लगाई है। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि उसे बचाने की कोशिश में उसका बेटा भी आग की चपेट में आकर झुस गया है। इस सनसनीखेज वारदात को बाद दोनों घायलों को बीना के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।