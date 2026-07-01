जंगल कैसे पहुंचा नितिन? सागर में सरकारी अधिकारी के पति की मौत बनी रहस्य, कॉल डिटेल्स बताएंगी सच

चौकी प्रभारी का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए मामले में कुछ नहीं बता सकते है कि मौत कैसे हुई है। कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है, जो अभी नहीं मिली है। वहीं मृतक नितिन की बहन ऋतु ने बताया कि उनकी भाई से बीते रविवार को बात हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि नितिन ऐसा कदम उठा सकता है। अभी भाभी की हालत ऐसी नहीं है कि उनसे इस संबंध में पूछा जाए कि भाई ने उनसे कब आखिरी बार बात की थी या वो कब घर से निकले थे।