1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

जंगल कैसे पहुंचा नितिन? सागर में सरकारी अधिकारी के पति की मौत बनी रहस्य, कॉल डिटेल्स बताएंगी सच

Media Person Nitin Jain Death Case- मीडियाकर्मी और सरकारी अधिकारी के पति नितिन जैन की मौत क्षेत्र के लोगों के लिए रहस्य बन गई है। उनका शव बरमान के जंगल में लटका मिला लेकिन परिजन आत्महत्या की थ्योरी नकार रही है।
2 min read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Jul 01, 2026

BMO Husband Nitin Jain Death Case sagar call details may reveal truth

Nitin Jain Death Case- देवरी बीएमओ के पति का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला (फोटो सोर्स- Patrika)

Nitin Jain Death Case- मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक हालही में ट्रांसफर होकर आई सरकारी अधिकारी के पति की मौत बड़ा रहस्य बन चुकी है। जिले के देवरी क्षेत्र की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. पूजा परमार (BMO Pooja Parmar)के पति और शाहगढ़ निवासी 40 साल के मीडियाकर्मी नितिन जैन (Media Person Nitin Jain) का शव नरसिंहपुर जिले के बरमान क्षेत्र के तहत आने वाले जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बरमान पुलिस नरसिंहपुर तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया।

इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार को पोस्टमॉर्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। इधर मृतक के जीजा अमित जैन ने पुलिस के शुरुआती आत्महत्या के अंदेशे को सिरे से खारिज करते हुए मौत पर गहरा संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि नितिन पेशे से मीडियाकर्मी थे और वह ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

कॉल डिटेल और पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा

चौकी प्रभारी का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए मामले में कुछ नहीं बता सकते है कि मौत कैसे हुई है। कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है, जो अभी नहीं मिली है। वहीं मृतक नितिन की बहन ऋतु ने बताया कि उनकी भाई से बीते रविवार को बात हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि नितिन ऐसा कदम उठा सकता है। अभी भाभी की हालत ऐसी नहीं है कि उनसे इस संबंध में पूछा जाए कि भाई ने उनसे कब आखिरी बार बात की थी या वो कब घर से निकले थे।

एक साल पहले की थी लव मैरिज

जानकारी के अनुसार करीब एक साल पहले नितिन जैन और डॉ. पूजा परमार ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद डॉ. पूजा का शाहगढ़ ट्रांसफर भी हो गया था, लेकिन 15 जून को डॉ. पूजा का स्थानांतरण देवरी हो गया और उन्होंने हाल ही में बीएमओ के रूप में जॉइनिंग ली थी। नितिन अपने माता-पिता के इकलौता बेटे थे और उन पर चार बहनों की जिम्मेदारी थी। इकलौते भाई की असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है।

बरमान कब और कैसे पहुंच गया, पता लगाने में जुटी बरमान पुलिस

नितिन देवरी में थे, लेकिन वह बरमान कब और किन परिस्थितियों में पहुंचे, यह बात रहस्य बनी हुई है। फिलहाल बरमान पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और घटना की बारीकी से जांच शुरू कर दी है।

बीड़ी नहीं दी तो मार दी तलवार, सीने के हुए दो हिस्से, नागदा में शराबी के हमले से युवक की मौत

ये भी पढ़ें
youth killed for Beedi by Sword attack from drunkard

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 03:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जंगल कैसे पहुंचा नितिन? सागर में सरकारी अधिकारी के पति की मौत बनी रहस्य, कॉल डिटेल्स बताएंगी सच

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

PG College Principal: पीजी कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल की अमर्यादित भाषा, बीना में लिपिक के घर में घुसकर गाली-गलौज करते CCTV में कैद

BINA
सागर

रेलवे मालगोदाम तक रोड बनाने के आश्वासन हुए खोखले साबित, कॉलोनी से निकलते हैं वाहन

Assurances regarding the construction of a road to the railway goods shed have proven hollow; vehicles continue to pass through the colony.
सागर

Newly Married Mahak Shahu Suicide: शाम 5 बजे पति का आया फोन, रात 8 बजे बीना में मायके में फंदे पर मिली महक

BINA
सागर

खरीफ फसल: बोवनी शुरू, लेकिन न मिल रहा डीएपी और न आया सोयाबीन का सरकारी बीज

Kharif Crop: Sowing has begun, but neither DAP nor government-supplied soybean seeds are available.
सागर

बीपीसीएल प्रबंधन की दोहरी नीति का विरोध: कंपनियों को दिया जा रहा लाभ, किसानों को अधिकारों से रखा जा रहा वंचित

Protest against BPCL management's double standards
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.