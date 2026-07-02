रीवा में जमीन विवाद के चलते परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, घटना का वीडियो वायरल

Rewa News :मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जमीनी विवाद के चलते आरोपी द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने की कोशिश का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा है। सामने आए वीडियो में आरोपी दहशत फैलाते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।