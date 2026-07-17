रेलवे भूमि प्रबंधन में डिजिटल क्रांति: रेल भूमि पोर्टल से एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी

बीना. रेलवे ने भूमि प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेल भूमि पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब रेलवे की सभी भूमि से संबंधित रिकॉर्ड, अधिग्रहण, स्वामित्व, उपयोग, परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे न केवल रेलवे अधिकारियों के लिए काम आसान होगा, बल्कि भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

दरअसल रेलवे देशभर में फैली अपनी भूमि संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लगातार डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ा रही है। इसी कड़ी में रेल भूमि पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे क्रिस (सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम) ने तैयार किया है। यह पोर्टल रेलवे की भूमि से जुड़ी सभी जानकारियों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा।