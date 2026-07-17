स्थानीय ग्रामीणों के दावों के मुताबिक, अब तक गांव के करीब 10 से अधिक लोगों के हाथ यह रहस्यमयी कीमती दाने लग चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दानों को खरीदने के लिए मौके पर ही बिचौलिए और खरीदार भी सक्रिय हो चुके हैं। दानों की चमक और बनावट के आधार पर उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, जो 1000 से शुरू होकर 25,000 तक पहुंच रही हैं। नकद भुगतान मिलने के कारण ग्रामीणों में इन्हें खोजने की होड़ और ज्यादा बढ़ गई है। बारिश के इस सीजन में जब खेतों में रोजगार के सीमित साधन हैं, तब यह बंजर जमीन ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त कमाई का बड़ा जरिया बन गई है।