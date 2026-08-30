सभी कार्यक्रम रद्द कर आधी रात को रीवा पहुंच गए सीएम मोहन यादव, ली आपात बैठक

शुक्रवार रात करीब 11 से शनिवार दोपहर 12 बजे तक सतना जिले के मझगवां, बरौंधा और धारकुंडी क्षेत्रों में अनवरत हुई तेज बारिश ने धर्मनगरी चित्रकूट और आसपास के अंचल को भीषण बाढ़ की चपेट में ले लिया। पहाड़ी नालों के उफान और पयस्वनी नदी के अथाह जल से मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि चित्रकूट में भयानक बाढ़ आ गई। दोपहर तक कई बस्तियों में पांच फीट से ज्यादा पानी भर गया। निचले मकानों की पहली मंजिल डूब गई। श्रद्धालुओं की चहल-पहल वाली सड़कों पर नावें चलने लगीं। पानी के प्रचंड वेग से चित्रकूट का सबसे बड़ा 25 फीट ऊंचा नयागांव पुल बह गया, जो रामघाट को हनुमानधारा क्षेत्र से जोड़ता था। सतना-चित्रकूट के बीच पयस्वनी नदी के उफान से पिंडरा का पुल डूब गया। हाईवे की पटरी धंसने से खड़ा ट्रक इसमें समा गया। इससे सतना-चित्रकूट का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया।