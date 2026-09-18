जस्टिस अवनींद्र सिंह ने 36 साल संघर्ष कर जो भी कमाया सब कर दिया दान, देहदान का भी संकल्प

Justice Avnindra Singh : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने अपनी जीवनभर की संपूर्ण जमा पूंजी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने की घोषणा की। उन्होंने पत्नी के साथ मृत्यु के बाद अंग एवं देहदान का संकल्प भी लिया। अपने लिए जिए तो क्या जिए… इन पंक्तियों का उल्लेख करते हुए जबलपुर में अपनी 36 वर्षों की न्यायिक सेवा की विदाई के मौके पर जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने ये बातें साझा कीं। उनके इस निर्णय की घोषणा के दौरान हाईकोर्ट सभागार का माहौल भावुक हो गया। मौजूद न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने उनके इस निर्णय और लंबे न्यायिक सेवा काल की सराहना की।