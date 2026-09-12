जबलपुर में कीचड़ भरे रास्ते पर महिला की डिलीवरी, मजबूर होकर ग्रामीण खुद बना रहे 2 किमी सड़क

Jabapur News : भले ही सरकार मध्य प्रदेश में विकास के तमाम दावे कर रही हो, लेकिन आए दिन सामने आने वाली अलग अलग घटनाएं इन दावों की पोल खोल देते हैं। ऐसा ही एक मामला सूबे की संस्कारधान जबलपुर के जिले में सामने आया है। शहर से महज 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चेरापौढ़ी के दुर्गानगर गांव की हकीकत सरकार के इन्हीं विकास के दावों की पोल खोल देती है। गांव को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने के दावे की पोल खोलते 1200 आबादी वाले इस गांव में आजादी से लेकर अबतक सड़क ही नहीं बन सकी है, जिसका खामियाजा यहां ग्रामीणों को आए दिन भुगतना पड़ता है। सिस्टम से लंबी उम्मीद और जिम्मेदारों के दर पर सड़क की गुहार लगाने के बाद आजादी से अबतक एक सड़क से वंचित इस गांव के लोगों ने खुद ही इस मार्ग के निर्माण का बीड़ा उठा लिया है।