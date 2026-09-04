जबलपुर में उफनाती नर्मदा में पलटी 15 लोगों से भरी मोटरबोट, इंजन फेल हो जाने से हुआ हादसा

Jabalpur : जबलपुर में करीब 15 लोगों से भरी मोटरबोट उफनाती नर्मदा में पलट गई। बरगी बांध का पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ने और इंजन फेल हो जाने से यह हादसा हुआ। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय नाविकों ने मोटरबोट पर सवार सभी लोगों को बचा लिया। नर्मदा में होमगार्ड की गश्त करने वाली नौका में प्रशिक्षु सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग लाइफ जैकेट पहने हुए थे। नाविकों के सहयोग से सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। पुलिस ने घटना की तस्दीक करते हुए बताया कि नाव का इंजन फेल होने से हादसा हुआ। सभी सवारों को बचा लिया गया है।